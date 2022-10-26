Про це пише Bloomberg.

"Яблучні" ґаджети мали свій оригінальний порт Lightning, який вимагав окремої зарядки, довгі роки.

Проте з 2024 року в Євросоюзі набирає чинності вимога про уніфікацію зарядних пристроїв, і американській компанії необхідно буде також дотримуватися відповідного закону, адже країна поставляє телефони й до європейських країн.

Apple вже перевела свої Mac, багато iPad і аксесуари на USB-C.

Директор з маркетингу Apple Грег Джосвіак підтвердив, що переведення пристрою на більш поширену зарядку відбудеться згідно із законодавством ЄС. Але не уточнив, у який термін.

Він нагадав, що між Apple і ЄС протягом десяти років точилися суперечки щодо зарядних пристроїв. Наприклад, колись європейська влада хотіла, щоб Apple прийняла Micro-USB. За словами Джосвіака, що ані Lightning - нинішній зарядний порт для iPhone, - ані тепер уже всюдисущий USB-C, не були б винайдені, якби такий перехід тоді відбувся.

18 жовтня Apple представив оновлений iPad у чотирьох кольорах, а також компанія відмовилась від роз'єму Lightning і перейшла на USB-C.

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