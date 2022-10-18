Apple представила новий iPad у чотирьох кольорах та з портом USB-С

Про це інформують на сайті Apple.

Сьогодні компанія Apple представила новий iPad із повноекранним дизайном і великим 10,9-дюймовим дисплеєм Liquid Retina з більш пласкими краями. Новий iPad працює на базі чіпа A14 Bionic, який забезпечує ще більшу продуктивність, забезпечуючи при цьому весь день автономної роботи. Також вперше на iPad 12-мегапіксельна фронтальна камера перемістилася до довшої сторони дисплея.

Нова модель використовує підключення USB-C замість порту Lightning. Компанія також відмовилася від роз’єму для навушників та кнопки "Додому" на цьому пристрої. Натомість Apple вирішила розмістити Touch ID на кнопці живлення.

ІPad підтримує Wi-Fi 6, а стільникова версія тепер підтримує 5G.

"Ми дуже раді представити повністю оновлений iPad у нашій найдосконалішій лінійці iPad. Завдяки великому 10,9-дюймовому дисплею Liquid Retina, потужному чіпу A14 Bionic, першій в історії фронтальній камері з орієнтованою орієнтацією, швидкому бездротовому з’єднанню, USB-C і підтримці неймовірних аксесуарів, таких як новий Magic Keyboard Folio, новий iPad забезпечує більше цінностей", - заявив старший віцепрезидент Apple зі світового маркетингу Грег Джосвіак.

Завдяки iPadOS 16 і підтримці Apple Pencil першого покоління iPad пропонує користувачам більше способів для творчості.

Новий iPad доступний для замовлення відсьогодні, а в магазинах з'явиться у середу, 26 жовтня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb