Про це повідомили на сайті Bloomberg.

Пояснення вразливості Apple означає, що хакер може отримати "повний адмін-доступ" до пристрою. Рейчел Тобак, генеральний директор SocialProof Security, сказала, що це дозволить зловмисникам запустити будь-яке програмне забезпечення на ім'я власника.

Експерти з безпеки порадили користувачам оновити уражені пристрої - iPhone6S і пізніші моделі; кілька моделей iPad, включаючи 5-те покоління і пізніше, всі моделі iPad Pro і iPad Air 2; і комп'ютери Mac, що працюють на MacOS Monterey.

Apple не вказав у звітах, як, де або ким були виявлені вразливості, у всіх випадках це наводив анонімний дослідник.

7 серпня американська компанія Apple попросила постачальників маркувати деталі своєї продукції, виготовлені в Тайвані, як китайські.

17 серпня повідомили, що Apple планує виготовляти Apple Watch і Macbook у В'єтнамі, щоб зменшити залежність від Китаю

18 серпня стало відомо, що компанія Apple, 7 вересня представить нові гаджети iPhone. Серед них кілька комп’ютерів Mac, iPad, три моделі Apple Watch та iPhone 14.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb