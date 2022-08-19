Apple попередила про помилку в системі безпеки для iPhone, iPad та Mac
Apple розкрила серйозні вразливості безпеки для iPhone, iPad і Macs, які потенційно можуть дозволити зловмисникам повністю контролювати ці пристрої
Про це повідомили на сайті Bloomberg.
Пояснення вразливості Apple означає, що хакер може отримати "повний адмін-доступ" до пристрою. Рейчел Тобак, генеральний директор SocialProof Security, сказала, що це дозволить зловмисникам запустити будь-яке програмне забезпечення на ім'я власника.
Експерти з безпеки порадили користувачам оновити уражені пристрої - iPhone6S і пізніші моделі; кілька моделей iPad, включаючи 5-те покоління і пізніше, всі моделі iPad Pro і iPad Air 2; і комп'ютери Mac, що працюють на MacOS Monterey.
Apple не вказав у звітах, як, де або ким були виявлені вразливості, у всіх випадках це наводив анонімний дослідник.
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