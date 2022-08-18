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Apple презентує нові пристрої iPhone 7 вересня, - Bloomberg

18 серпня, 2022 четвер
00:29
Технології

Компанія Apple 7 вересня представить нові гаджети iPhone. Серед них кілька комп’ютерів Mac, iPad, три моделі Apple Watch та iPhone 14

Про це пише Bloomberg. 

Видання повідомляє, що компанія зазвичай починає продаж нових iPhone у магазинах приблизно через півтора тижня після його презентації, і очікується, що так відбудеться і цього року. Деяким працівникам роздрібних магазинів було сказано підготуватися до випуску нового продукту 16 вересня. Презентація відбудеться в онлайн-форматі.

Стандартний iPhone 14 буде виглядати схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.

Компанія планує більші зміни для моделі iPhone 14 Pro. Apple замінить виріз передньої камери і це дасть користувачам трохи більше простору на екрані. Компанія також додає швидший чіп в iPhone 14 Pro. 

Найзначніші зміни в iPhone 14 Pro стосуються системи камери, яка буде здаватися споживачам трохи більшою. Моделі Pro отримають 48-мегапіксельну ширококутну камеру разом із 12-мегапіксельною надширококутною та телефотосенсорами. Apple також планує покращити запис відео та час автономної роботи.

  • У травні компанія Apple повідомила про припинення виробництва iPod після понад 20 років від випуску першого музичного девайсу.
  • У червні корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу.
  • 17 серпня ми повідомляли, що компанія Apple веде переговори з В'єтнамом про випуск Apple Watch та MacBook, щоб диверсифікувати виробництво за межами Китаю.

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