Apple презентує нові пристрої iPhone 7 вересня, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що компанія зазвичай починає продаж нових iPhone у магазинах приблизно через півтора тижня після його презентації, і очікується, що так відбудеться і цього року. Деяким працівникам роздрібних магазинів було сказано підготуватися до випуску нового продукту 16 вересня. Презентація відбудеться в онлайн-форматі.

Стандартний iPhone 14 буде виглядати схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.

Компанія планує більші зміни для моделі iPhone 14 Pro. Apple замінить виріз передньої камери і це дасть користувачам трохи більше простору на екрані. Компанія також додає швидший чіп в iPhone 14 Pro.

Найзначніші зміни в iPhone 14 Pro стосуються системи камери, яка буде здаватися споживачам трохи більшою. Моделі Pro отримають 48-мегапіксельну ширококутну камеру разом із 12-мегапіксельною надширококутною та телефотосенсорами. Apple також планує покращити запис відео та час автономної роботи.

У травні компанія Apple повідомила про припинення виробництва iPod після понад 20 років від випуску першого музичного девайсу.

У червні корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу.

17 серпня ми повідомляли, що компанія Apple веде переговори з В'єтнамом про випуск Apple Watch та MacBook, щоб диверсифікувати виробництво за межами Китаю.

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