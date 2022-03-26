Аптеки України стали отримувати нову партію L-тироксину для лікування щитовидної залози

Про це повідомило МОЗ.



"В аптечні заклади України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії. Так, наприкінці минулого та на початку цього тижня в Україну надійшло понад 213 тисяч упаковок препарату L-тироксин від компанії «Берлін-Хемі», які вже почали розвозити до аптек", - заявили в міністерстві.



Зокрема, до аптек почали відвантажувати L-тироксин у дозуванні 50 мг - 59 760 упаковок, L-тироксин у дозуванні 75 мг - 35 748 упаковок, L-тироксин у дозуванні 100 мг - 75 568 упаковок, L-тироксин у дозуванні 125 мг - 27 060 упаковок, L-тироксин у дозуванні 150 мг - 15 048 упаковок. Ще одне постачання L-тироксину від "Берлін-Хемі" очікують із наступного тижня.



Крім того, дистриб'ютори зі складів компанії АСІНО доставляють до аптек "Еутирокс", який також має активну речовину левотироксин.



"Додатково Міністерство охорони здоров’я звернулося до виробника із проханням надати близько 50 тис. упаковок L-тироксину з різним дозуванням у вигляді гуманітарної допомоги для регіонів, де ведуться активні бойові дії: Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Сумської та Київської областей", - зауважили в МОЗ.



Також ВЦА закупили 13 325 упаковок препарату, виробництва швейцарської компанії "Асіно Фарма". Його розвезуть до регіонів, де тривають бойові дії.



У МОЗ нагадали, що отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії в аптеках можна завдяки сервісу Tabletki.ua.

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