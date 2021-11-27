Арахамія має пояснення, чому падає рейтинг "Слуги народу", - ЗМІ

Про це пише одеська інтернетгазета Думська.net.



"На його думку, той факт, що багатьох українців поставили перед необхідністю отримання зеленого сертифікату, щоб зберегти зарплату, сильно "просадив" рейтинг партії", - зазначає видання.



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Йдеться, нагадаємо, про відсторонення певних категорій працівників від роботи у випадку відмови від антикоронавірусної вакцинації.



При цьому робоче місце за такою людиною зберігається, але заробітня платня не виплачується.





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