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Головна Коронавірус Арахамія має пояснення, чому падає рейтинг "Слуги народу", - ЗМІ

Арахамія має пояснення, чому падає рейтинг "Слуги народу", - ЗМІ

27 листопада, 2021 субота
14:30
Коронавірус

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія під час свого виступу у п'ятницю, 26 листопада 2021 року, в Одесі назвав обставину, що призвела до зниження популярності даної політичної сили

Про це пише одеська інтернетгазета Думська.net.

"На його думку, той факт, що багатьох українців поставили перед необхідністю отримання зеленого сертифікату, щоб зберегти зарплату, сильно "просадив" рейтинг партії", - зазначає видання.

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Йдеться, нагадаємо, про відсторонення певних категорій працівників від роботи у випадку відмови від антикоронавірусної вакцинації.

При цьому робоче місце за такою людиною зберігається, але заробітня платня не виплачується.


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рейтинг
Вакцинація
відсторонення від посади
Слуга народу
Давид Арахамія
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