Арахамія: Третій раунд перемовин відбудеться 7 березня

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook.



"Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок (7 березня, - ред.)", - написав він.





Після першого раунду переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Російською Федерацією поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про результати другого раунду перемовин з росіянами.