Арахамія: Третій раунд перемовин відбудеться 7 березня
Третій раунд перемовин української делегації з російською відбудеться 7 березня
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook.
"Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок (7 березня, - ред.)", - написав він.
- Після першого раунду переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Російською Федерацією поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про результати другого раунду перемовин з росіянами.
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