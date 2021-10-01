Арахамія: Закон про олігархів "застряг" у юридичному управлінні Ради

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналістам в Трускавці, передає Укрінформ.

"Комітет уже підписав (закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" – ред.) і вже відправив у юридичне управління. Воно зависло. Я вже декілька разів казав, що юридичне управління працює не на "Слугу народу", а взагалі я не знаю, на кого. Я точно бачу, що закон про олігархів вони не хочуть випускати. Зараз воно в стані аналізу, а потім воно має вийти в тому варіанті, який підписав комітет", – заявив він.

Арахамія зазначив, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не планує підписувати закон у редакції, затвердженій комітетом.

"Він (Разумков – ред.) чекає, що юридичне управління щось там суттєво виправить", – зауважив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.

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