Арахамія: Закон про олігархів "застряг" у юридичному управлінні Ради
У Комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки затвердили закон про олігархів у редакції, ухваленій парламентом та направили його до Головного юридичного управління
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналістам в Трускавці, передає Укрінформ.
"Комітет уже підписав (закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" – ред.) і вже відправив у юридичне управління. Воно зависло. Я вже декілька разів казав, що юридичне управління працює не на "Слугу народу", а взагалі я не знаю, на кого. Я точно бачу, що закон про олігархів вони не хочуть випускати. Зараз воно в стані аналізу, а потім воно має вийти в тому варіанті, який підписав комітет", – заявив він.
Арахамія зазначив, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не планує підписувати закон у редакції, затвердженій комітетом.
"Він (Разумков – ред.) чекає, що юридичне управління щось там суттєво виправить", – зауважив він.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
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