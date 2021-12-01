Арахамія: законопроєкт про кілька громадянств для представників діаспори не включає Росію
Законопроєкт про множинне громадянство для представників української діаспори у світі, анонсований президентом Володимиром Зеленським, не поширюватиметься на громадян РФ
Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "РБК-Україна".
"У нас був проєкт, якщо ви пам'ятаєте, і там, окрім країни-агресора, написано", - наголосив Арахамія.
Представник "слуг" заявив, що фракція голосуватиме за законопроєкт Зеленського.
"Множинне громадянство. Це наша програмна обіцянка. Президент від себе представляє цей законопроєкт, і ми голосуватимемо", - сказав Арахамія.
- Нагадаємо, під час щорічного послання до Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту законопроєкт про множинне громадянство в межах підтримки діаспори.
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