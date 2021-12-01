Арахамія: законопроєкт про кілька громадянств для представників діаспори не включає Росію

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "РБК-Україна".

"У нас був проєкт, якщо ви пам'ятаєте, і там, окрім країни-агресора, написано", - наголосив Арахамія.

Представник "слуг" заявив, що фракція голосуватиме за законопроєкт Зеленського.



"Множинне громадянство. Це наша програмна обіцянка. Президент від себе представляє цей законопроєкт, і ми голосуватимемо", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, під час щорічного послання до Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту законопроєкт про множинне громадянство в межах підтримки діаспори.

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