Archer, Leopard 2, Robot 57 та боєприпаси: Парламент Швеції схвалив новий пакет допомоги Україні
У четвер, 23 березня, парламент Швеції підтримав пропозицію уряду щодо передачі Україні нового пакету військової допомоги
Про це йдеться у рішенні Риксдагу.
Відповідно до ухваленого парламентом рішення, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 6,2 мільярда крон (554 мільйони євро). Конкретно йдеться про танки Leopard 2, САУ Archer та легку протитанкову зброю Robot 57.
"Уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що надання військового обладнання Україні відповідає інтересам Швеції", – зазначили в парламенті.
Крім того, уряду Швеції дозволили ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок типу Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої AS90.
Для фінансування цієї пропозиції асигнування на Збройні сили Швеції протягом 2023 року будуть збільшені на 730 мільйонів шведських крон, а на період до 2028-го, за оцінками уряду країни, витрати мають бути збільшені на 6,1 мільярда крон.
Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 перебувають на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.
- Нагадаємо, 23 лютого міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна відкрита для постачання танків Leopard ЗСУ.
- 19 січня Ульф Крістерссон повідомив, що уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90. Пізніше прем'єр-міністр Швеції ствердив, що артилерійські установки Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо
- 16 березня стало відомо, що Швеція передасть Україні вісім артустановок Archer.
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