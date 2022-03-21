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Головна війна з Росією Арешт майна й нафтове ембарго: світ знайшов потужні інструменти впливу на російську еліту, - Подоляк

Арешт майна й нафтове ембарго: світ знайшов потужні інструменти впливу на російську еліту, - Подоляк

21 березня, 2022 понедiлок
19:00
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що світ знайшов найбільш потужні інструменти впливу на російську еліту

Про це він написав у Telegram.

Радник голови ОП вважає, що російська еліта досі "байдужо дивиться на варварську поведінку власної держави в Україні".

Він назвав головні три інструменти.

"Обов'язкове нафтове ембарго. Тотальне. Попри дещо м'яку позицію Німеччини. Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь - це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно й наглухо закрити цей сировинний інструмент. Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії", - написав він.

Другим інструментом він вважає заморожування фінрезервів Росії та еліт.

"Французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро. Втім, значно чутливіше пряме заморожування коштів на рахунках приватних осіб – що й зроблено у Франції на суму 150 млрд євро. Також на всій території Франції була заморожена нерухомість загальною вартістю 500 млн євро, що належить всього 30 російським сім'ям", - зазначає Подоляк.

Він також вважає, що третій інструмент у руках США.

"Найдієвіші інструменти в руках, звісно, американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи. KleptoCapture – уся еліта й номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже відпрацьовує за списком найбільш грошовитих росіян. FinCen – моніторингова група, яка оцінює всі фінансові транзакції. Словом, знайдуть все в усіх. І назавжди вилучать. Все тільки починається", - підсумував Подоляк.

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тиск
російські олігархи
Офіс президента
Михайло Подоляк
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