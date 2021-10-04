Арестович: Для розблокування обміну полоненими РФ вимагає від України визнати "ЛДНР" стороною конфлікту
Щоб розблокувати процес обміну полоненими Кремль вимагає від України визнати так звані утворення "ДНР" і "ЛНР" стороною конфлікту на Донбасі
Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у коментарі телеканалу "Дом"
"Каменем спотикання є бажання Кремля вдати, що вони не сторона конфлікту. І зробити все, щоб Україна визнала так звані "республіки" як одну зі сторін конфлікту. Все. Іншого каменю спотикання немає", - зауважив він.
За його словами, українська сторона готова до обміну.
"Україна робить свої кроки в гуманітарному напрямі для того, щоб нормалізувати ситуацію, відкрити КПВВ та обмінятися полоненими. Але позиція Москви незмінна: у вас там, в Україні, конфлікт, тому вирішуйте все безпосередньо з так званими "ДНР" і "ЛНР", - додав Арестович.
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