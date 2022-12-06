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Арестович і генератор: Google оприлюднив найпопулярніші запити українців 2022-го

6 грудня, 2022 вiвторок
16:23
Суспільство Google

Google оприлюднив найпопулярніші запити українців у 2022 - найчастіше українці шукали "карту повітряних тривог", найбільше цікавив людей Арестович, а перше місце у списку покупок зайняв генератор

Про це повідомляє Google Україна.

Найпопулярнішим запитом року стала "карта повітряних тривог", далі за рейтингом "Новини України" та "єДопомога". Також українців цікавила "карта України" та "Гостомель". Серед осіб українці найбільше шукали Арестовича, Жириновського та Путіна. До топу запитів увійшли також "Байрактар" та "Холостяк 2022".

Повний список персон, які цікавили українців: 

  • Олексій Арестович
  • Володимир Путін
  • Віктор Медведчук
  • Привид Києва
  • Валерій Залужний
  • Оксана Марченко
  • Юрій Подоляка
  • Борис Джонсон
  • Віталій Кім
  • Ненсі Пелосі

Українська географія в пошуку:

  • Гостомель
  • Буча
  • Маріуполь
  • Чорнобаївка
  • Кременчук
  • Балаклія
  • Херсон
  • Острів Зміїний

З покупок українців найбільше цікавили:

  • Генератор
  • Сіль
  • Бронежилет
  • Марка “русский корабль”
  • Свічки
  • Повербанк
  • Інвертор 12в-220в
  • Книги єДопомога
  • Калій йодид
  • Starlink

Питання: “Що таке?”:

  • Swift
  • Ленд ліз
  • Надзвичайний стан
  • НАТО
  • Воєнний стан
  • Паляниця
  • Байрактар
  • Дефолт
  • Загальна мобілізація
  • Блекаут

Серед фільмів у топ-3 за кількістю запитів увійшли "Людина-павук: Додому шляху нема", "Не дивіться вгору" та "Смерть на Нілі". Серед серіалів - "Дім Дракона", "Ейфорія" та "Почуй мене".

З тих, хто помер цьогоріч, українці найбільше шукали Володимира Жириновського, Руслану Писанку та Юрія Шатунова.

  • Техногігант Google надав Україні грант на $2 млн для розвитку сфери освіти та цифрової грамотності, також органи влади отримають 50 тис. ліцензій Google Workspace.

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