Арестович стане політичним проєктом, у який захочуть вкластися групи впливу, - політконсультант Божко
Радник Офісу президента Олексій Арестович здобув політичний імідж, коли поміняв частину іміджу на популярність
Про це в ефірі Еспресо сказав політичний консультант Ярослав Божко.
"По діях Арестовича видно, що, в першу чергу він працює на себе. Він з'явився в Офісі президента як не дуже свій кадр. Він скористався певними слабкостями Офісу, допомагав ззовні. В умовах війни він взяв на себе функцію комунікатора", - зазначив він.
На думку Божка, Арестович мав повідомляти речі, які дуже б сильно вдарили по людині, яка їх повідомляє.
"Тому за цю роботу не взявся президент, Подоляк або інші люди. А Арестович сказав, що готовий поміняти частину репутації на велику частку популярності. Він провів цю конвертацію і має політичний імідж. Я думаю, що надалі Арестович стане індивідуальним самостійним політичним проєктом, в який великі групи впливу захочуть вкласти гроші. Буде таємний Ще невідомо кому він додасть головного болю - чи то опозиції, чи то владі, яка його медійно викохала і виколисала. Я думаю, ОП того його так близько і не допускає", - підсумував політконсультант.
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