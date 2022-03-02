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Війна з Росією: хроніка
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Арестович: ЗСУ перейшли в наступ під Горлівкою, на Чернігівському і Сумському напрямку окупантів зупинено, РФ кидає в бій курсантів

2 березня, 2022 середа
14:09
війна з Росією Олексій Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що просування ворога у Чернігівському та Сумському напрямку зупинено, ЗСбУ вперше за сім днів повномасштабної війни перейшли в наступ на околицях Горлівки

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Північно-західніше Києва противник продовжує зосереджувати свої зусилля, щоб розвивати наступ на Київ, але йому це не вдається завдяки вправній роботу ЗСУ. Вчора були нанесені авіаційні та артилерійські удари, які збили темпи російської операції. Зараз вони відновлюють втрати й поки нікуди не рухаються", - заявив Арестович.

За словами радника ОП, просування ворога у Чернігівському та Сумському напрямку зупинено - він практично там не рухається, "їх добивають наші партизани й військові".

У Харкові противник працює по місту тяжкими реактивними системами залпового вогню, авіацією.

"Я так розумію, що поставлене завдання - психологічно зламати Харків і вчинити терор", - наголосив Арестович.

У зоні ООС більша частина українських підрозділів утримує свої позиції, одна з українських бригад просунулася на околиці Горлівки.

"Зараз там закріпляються, можливо будуть розвивати наступ. Вперше за 7 днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку", - додав він.

У Маріуполі обстановка спокійна, але можливі спроби атакувати передмістя. У Херсоні продовжуються вуличні бої.

"Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника й повідомлень про те, що нібито Херсон "впав" - це невірно, сили оборони продовжують спротив у місті та навколо нього", - наголосив Арестович.

Як поінформував радник ОП, 1 березня противник здійснив спробу просунутися у бік Миколаєва, у районі Баштанівки його піддали повітряному удару - росіяни втратили багато людей, техніки і матеріальних запасів. За твердженням керівництва Миколаївської ОДА, зараз у місті висаджений повітряний десант і його там знищують.

Колона противника 2 березня знищена поблизу Кривого Рогу. На вході до Запоріжжя противник зупинений, місцеве керівництво вступило в перемовини, пояснило загрозу ядерної небезпеки, якщо розпочати бойові дії в районі міста.

"Це сигнал, який ми маємо донести іноземним партнерам про небезпеку знаходження російських військ біля ядерних об'єктів", - зазначив Арестович.

За його словами, наступив психологічний перелом на полі бою. Противник масово кидає зброю і техніку, здається в полон або пересувається в бік білоруського або російського кордону. Єдині, хто чинять спротив - це організовані маси противника, які керуються вищим керівництвом РФ і ще не потрапили під вогонь нашої авіації, артилерії та наземних військ.

"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають в бій навіть курсантів військових училищ - така інформація надходить із Серпухівського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну в Україні. Це означає, що вся могутня українська армія вже не може впоратися з Україною", - сказав Арестович.

Він додав, що туди ж можна віднести спроби залучити білоруську армію, але поки офіційних даних, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України, немає. Є сигнали, які зараз перевіряються, але рівень цих сигналів недостатній для того, аби казати, що білоруси вже беруть участь у боях проти ЗСУ.

"Ми нищимо противника. Досі працює наша авіація й артилерія. Вчора був день повітряних ударів - і під Києвом, і під Миколаєвом, і в інших містах. Наші підрозділи в Харкові навіть ходили в контратаки, у зустрічних боях розгромили 200-ту бригаду противника - один з найкращих підрозділів ЗС РФ", - повідомив радник ОП.

Арестович зазначив, що російські військові почали наносити удари ракетними комплексами типу "Іскандер".

"Вони мають свої недоліки й переваги, але недоліків більше - вони мають вірогідність кругового відхилення від цілі. Повітряні удари цими комплексами були нанесені вночі по Києву, Житомиру та Харкову. Сила та наслідки цих ударів з'ясовуються", - резюмував він.

  • Нагадаємо, 28 лютого Арестович повідомив, що загроз із боку російських окупаційних військ великим містам немає, і Україна здійснює вдалу оборонну операцію та має тактичні успіхи.

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