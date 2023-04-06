Ар’єв надіслав запит в СБУ, чи перевіряли там нардепа Дубінського, якого США пов’язують з російським агентом Деркачем

Про це Ар‘єв повідомив у Facebook.

"Однією рукою влада бореться з одними російськими агентами, але іншою тягне інших. Я не можу інакше пояснити спільну любов Слуги народу і ОПЗЖ у Верховній та місцевих радах. Я не можу інакше пояснити постійну присутність в «єдиному телемарафоні" "благодійника" Суркіса – давнього партнера Медведчука", – зазначає Ар’єв.

"Я не можу інакше пояснити цілком вольготне існування екс-слуги Дубинського, проти якого США запровадили санкції, але 1+1 робить з нього волонтера і "правдолюба" попри те, що американські санкції запроваджені проти Дубінського саме за участь в російських інформаційних спецопераціях", – нагадав народний депутат.

Ар’єв констатує, що при цьому Дубінський досі виконує обов‘язки народного депутата України, відвідує засідання ВРУ, поширює інформацію в інтересах окупантів та може мати доступ до інформації, яка представляє інтерес для російської федерації.

"Брехливі звинувачення на адресу компанії "Рошен", яка витрачає мільярди гривень на підтримку наших захисників, не випадково розпочалась з публікації програми "Гроші", яку вів Дубинський. Не можна виключати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яку розпочали агенти Росії. Я впевнений – саме тому інформація розганяється антиукраїнськими телеграм-каналами та Анатолієм Шарієм", – пояснив також Ар’єв.

"Тому я офіційно поцікавився у Служби безпеки України, чи проводили вони відповідну перевірку Дубінського, якого у США вважають агентом впливу Росії. Відповідь опублікую, коли отримаю", – пише Ар’єв.



