Ар’єв про "справу Червінського": зрадника, який здав координати аеродрому, вже засудили на 14,5 років

"Одне зі звинувачень – що через "дії" Червінського ворог отримав координати аеродрому Канатове і ракета знищила два літаки, які там перебували. Це повна маячня і ось чому. Минулого місяця суд у Кропивницькому засудив до 14,5 років тюрми колишнього контррозвідника СБУ Сергія Говоруху. Саме він на початку війни надав ворогу координати військового аеродрому Канатове і скорегував ракетний удар", – зазначає депутат.

"Слідство встановило прямий зв‘язок Говорухи з ворожими спецслужбами і він отримав тюремний термін за державну зраду. Особливо раджу звернути увагу на те, що два роки служби з 2019 по 2021 Говоруха провів у Херсоні оперуповноваженим департаменту контррозвідки. Саме Херсонське СБУ здало і місто, і область на початку війни і саме в Херсоні активно працював ще один нещодавно викритий зрадник – голова Кримського управління СБУ Кулініч, агент ФСБ, призначений на цю посаду Зеленським за поданням Баканова", – нагадав Володимир Ар’єв.

"Проте, незважаючи ні на що, все намагаються спихнути на Червінського. Офіцера, який брав участь в операціях зі знищення Гіві і Мотороли та виманювання вагнерівців в Україну у 2020. Офіцера, який насолив і ФСБ з ГРУ, і Банковій, бо не мовчав про зірвану операцію щодо вагнерівців. І ніхто зі слідства, звісно, не ставить питання – чому під час проведення спецоперації на засвіченому аеродромі перебували просто неба бойові літаки? Чому їх не забрали, оскільки ризик при проведенні подібних операцій є завжди? І чому командний склад проігнорував повітряну тривогу, що призвело до жертв під час удару?", – зауважує Ар’єв.

"Розповіді про скасовану операцію – це для непосвяченої публіки. Скасування не було. А однобічність слідчих по Червінському чітко доводить замовність справи. Це сигнал військовим – мовчіть, щоб гірше не було. Проте, ефект може бути зворотнім", – застерігає народний депутат.