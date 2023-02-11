Аргентина та Колумбія виступили з ініціативою припинення вогню в Україні
Президенти Аргентини Альберто Фернандес та Колумбії Густаво Петро виступили за активізацію заходів щодо досягнення припинення вогню в Україні
Про це йдеться у спільній статті президентів, опублікованій в Le Monde.
Як вважають глави двох держав, війна дозволила США зміцнити НАТО, а також знову об'єднати Європу в рамках гегемоністської суперечки з Китаєм.
У зв'язку з цим, згідно зі статтею, Фернандес та Петро закликають активізувати дипломатичні зусилля для встановлення припинення вогню та проведення мирних переговорів відповідно до прохань Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН), Папи Франциска або президентів Аргентини, Колумбії та Бразилії.
Автори матеріалу також підтримують ініціативи щодо переслідування винних у воєнних злочинах в Україні в рамках Міжнародного кримінального суду.
На їхню думку, потрібно зуміти сформулювати спільну відповідь гуманітарної допомоги та справедливого відновлення України, яка не поглиблює відносини залежності та політики блоків.
При цьому у статті практично не згадується Росія як агресор, який розв'язав війну.
- Нагадаємо, президент Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви запропонував обговорити з лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США необхідність досягнення миру в Україні. Білий дім відкинув цю ініціативу та нагадали, що жодних переговорів про Україну без України США не вестимуть.
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