США відмовились від пропозиції Бразилії обговорювати мир в Україні без України
Рішення про мирні переговори щодо завершення війни має ухвалювати президент України Володимир Зеленський
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.
Кірбі прокоментував слова президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, який заявив, що має намір обговорити з лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США необхідність досягнення миру в Україні.
"Саме президент Зеленський має визначити, чи доречні переговори, і якщо доречні, то за яких обставин. Як незліченну кількість разів говорив президент США Джо Байден. Нічого про Україну без України", - заявив Кірбі.
Представник американського відомства також зазначив, що Вашингтон підтримає Зеленського, коли і якщо він ухвалить рішення про переговори з Росією.
Відзначимо, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації та закликав до припинення війни. Пізніше міністр економіки України Юлія Свириденко представила йому формулу світу, запропоновану президентом Зеленським.
- Нагадаємо, влада Бразилії відмовилася надавати українським військовим снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, які були передані Німеччиною. Також відмовилась надавати танкові боєприпаси.
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