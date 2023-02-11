Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

Кірбі прокоментував слова президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, який заявив, що має намір обговорити з лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США необхідність досягнення миру в Україні.

"Саме президент Зеленський має визначити, чи доречні переговори, і якщо доречні, то за яких обставин. Як незліченну кількість разів говорив президент США Джо Байден. Нічого про Україну без України", - заявив Кірбі.

Представник американського відомства також зазначив, що Вашингтон підтримає Зеленського, коли і якщо він ухвалить рішення про переговори з Росією.

Відзначимо, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації та закликав до припинення війни. Пізніше міністр економіки України Юлія Свириденко представила йому формулу світу, запропоновану президентом Зеленським.