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Війна з Росією: хроніка
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США відмовились від пропозиції Бразилії обговорювати мир в Україні без України

11 лютого, 2023 субота
02:10
війна з Росією Речник міністерства оборони США Джон Кірбі

Рішення про мирні переговори щодо завершення війни має ухвалювати президент України Володимир Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

Кірбі прокоментував слова президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, який заявив, що має намір обговорити з лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США необхідність досягнення миру в Україні.

"Саме президент Зеленський має визначити, чи доречні переговори, і якщо доречні, то за яких обставин. Як незліченну кількість разів говорив президент США Джо Байден. Нічого про Україну без України", - заявив Кірбі.

Представник американського відомства також зазначив, що Вашингтон підтримає Зеленського, коли і якщо він ухвалить рішення про переговори з Росією.

Відзначимо, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації та закликав до припинення війни. Пізніше міністр економіки України Юлія Свириденко представила йому формулу світу, запропоновану президентом Зеленським.

  • Нагадаємо, влада Бразилії відмовилася надавати українським військовим снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, які були передані Німеччиною. Також відмовилась надавати танкові боєприпаси.

Бразилія
США
переговори з РФ
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