Аргентина з Мессі зазнала першої поразки у відборі ЧС-2026, Бразилія програла вдруге поспіль
17 листопада у кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини поступилася вдома Уругваю, а Бразилія програла у гостях Колумбії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Аргентина з Ліонелем Мессі у складі поступилася у Буенос-Айресі Уругваю 0:2. Ця поразка стала для чинних чемпіонів світу першою у відборі. Аргентина з 12 очками зберегла лідерство в турнірній таблиці, Уругвай з 10 пунктами йде другим.
Бразилія у Барранкільї програла Колумбії 1:2 та зазнала другої поспіль поразки у кваліфікації. 18 жовтня бразильці виявилися слабшими за уругвайців - 0:2.
Бразилія має 7 очок та займає п'яту позицію, Колумбія з 9 балами - третя. До фінальної частини ЧС-2026 напряму вийдуть шість найкращих команд Південної Америки. Збірна, яка фінішує сьомою, зіграє у стикових матчах.
ЧС-2026
Кваліфікація
Південна Америка. 5-й тур
17 листопада
Аргентина – Уругвай 0:2
Голи: Араухо, 41, Нуньєс, 87
Колумбія – Бразилія 2:1
Голи: Діас, 74, 59 – Мартінеллі, 8
Болівія – Перу 2:0
Голи: Вака, 20, 87
Венесуела – Еквадор 0:0
Чилі – Парагвай – 0:0
Вилучення: Мендес, 88 - Рохас, 44
Фото: flashscore.ua
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