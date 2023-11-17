Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Аргентина з Мессі зазнала першої поразки у відборі ЧС-2026, Бразилія програла вдруге поспіль

Аргентина з Мессі зазнала першої поразки у відборі ЧС-2026, Бразилія програла вдруге поспіль

17 листопада, 2023 п'ятниця
06:11
Спорт Ліонель Мессі (в центрі), Аргентина - Уругвай

17 листопада у кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини поступилася вдома Уругваю, а Бразилія програла у гостях Колумбії

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Аргентина з Ліонелем Мессі у складі поступилася у Буенос-Айресі Уругваю 0:2. Ця поразка стала для чинних чемпіонів світу першою у відборі. Аргентина з 12 очками зберегла лідерство в турнірній таблиці, Уругвай з 10 пунктами йде другим. 

Бразилія у Барранкільї програла Колумбії 1:2 та зазнала другої поспіль поразки у кваліфікації. 18 жовтня бразильці виявилися слабшими за уругвайців - 0:2. 

Бразилія має 7 очок та займає п'яту позицію, Колумбія з 9 балами - третя. До фінальної частини ЧС-2026 напряму вийдуть шість найкращих команд Південної Америки. Збірна, яка фінішує сьомою, зіграє у стикових матчах. 

ЧС-2026

Кваліфікація

Південна Америка. 5-й тур

17 листопада

Аргентина – Уругвай 0:2

Голи: Араухо, 41, Нуньєс, 87

Колумбія – Бразилія 2:1

Голи: Діас, 74, 59 – Мартінеллі, 8

Болівія – Перу  2:0

Голи: Вака, 20, 87

Венесуела – Еквадор 0:0

Чилі – Парагвай – 0:0

Вилучення: Мендес, 88 - Рохас, 44

Фото: flashscore.ua

футбол
Ліонель Мессі
Читайте також:
повітряна тривога
16 листопада, 2023 четвер
Атака РФ: на Хмельниччині уламки ворожого дрона пошкодили вантажний автомобіль, постраждав водій
15 листопада, 2023 середа
Вперше в історії: Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО
Електроенергія
16 листопада, 2023 четвер
РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні: є серйозні пошкодження
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
17 листопада
07:04
Оновлено
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина планує придбати 40 винищувачів Eurofighter Typhoon
07:03
Віталій Миколенко, Георгій Бущан та Кайл Вокер (зліва - направо), Україна - Англія
Євро-2024: визначилися 11 учасників чемпіонату Європи з футболу
07:00
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, ЗСУ тримають оборону та відбивають атаки росіян, - Генштаб
06:53
Болгарія
"Україна захищає Європу": міністр оборони Болгарії попередив про наслідки перемоги РФ у війні
06:36
Оновлено
Лукашенко і Путін
Держдеп США оприлюднив звіт про причетність Білорусі до депортації українських дітей з окупованих РФ територій
06:30
прапор Росії
Міняла цінники в супермаркеті на папірці про війну в Україні: у РФ до 7 років засудили художницю
06:17
сектор Газа
Ізраїль знайшов тунель бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа у Газі
05:55
Оновлено
обстріл, ППО
Росія вночі атакувала Україну "шахедами", на Хмельниччині працювала ППО
05:45
Анонс
Філ Фоден, збірна Англії
Євро-2024: розклад матчів і трансляцій 17 листопада
05:38
Ллойд Остін
Голова Пентагону Остін розповів про канали зв'язку з РФ та розмову із Шойгу
04:34
Джанлука Манчіні, збірна Італії
У збірній Італії знайшли заміну ключовому захиснику, який не зіграє проти України
03:56
Віталій Кличко
Київ та Брюссель тепер міста-побратими, - Кличко
03:28
Мірча Луческу
Агент розповів, де зараз перебуває Луческу, і чи готовий він повернутись до роботи
02:39
Крим
Партизан проник на територію військової частини Чорноморського флоту РФ у Криму
02:15
Володимир Зеленський
Географія співпраці заради повітряного щита для України дуже широка, - Зеленський
01:39
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
Лунін знайшов варіант продовжити кар'єру в англійському топ-клубі
00:59
ЗСУ
Росія запустила фейк, що контрнаступ ЗСУ - це лише ІПСО
00:31
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик і Ф'юрі влаштували штовханину під час дуелі поглядів
00:20
Сі Цзіньпін та Джо Байден
США та Китай домовились відновити контакти між військовими, - Пентагон
00:00
війна з росією допомога Україні Данія
Данія передала ВМС України автономні гідрографічні комплекси
2023, четвер
16 листопада
23:51
Держдеп США
"Путін зазнає невдачі": Держдеп заявив про готовність США виділити півмільярда доларів на енергосистему України
23:44
Оновлено
Офіційний м'яч Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 16 листопада
23:29
на фото: наслідки російського обстрілу, школа в Ромнах
Швеція передасть 6,5 млн євро на відновлення українських шкіл і дитсадків
23:27
Швейцарія
Швейцарія розслідує постачання її патронів через Польщу в Україну
22:55
штучний інтелект
YouTube тестує функцію створення музики за допомогою штучного інтелекту
22:47
путін
"Росія планувала голод в Україні": правозахисники зібрали докази і сподіваються на новий ордер для Путіна
22:36
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Ізраїль близький до знищення інфраструктури ХАМАСу на півночі Гази
22:26
OPINION
Віталій Портников
Хоча перемовини між Сі та Байденом не принесли результатів, такий діалог створює сподівання. Колонка Віталія Портникова
22:11
Аналітика
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Потепління у відносинах та сюрприз "диктатору Сі". Що змінює зустріч Байдена та СІ для України
22:07
підручник "молдовської" мови в Україні
Румунські ЗМІ оприлюднили дані щодо підручників "молдовської" мови в Україні, МОН відреагувало
22:00
Оновлено
обстріл Херсона, наслідки
РФ атакувала Херсон, загинула жінка
21:30
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
У міноборони Норвегії назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"
21:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог безуспішно намагається повернути ініціативу на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:12
Ексклюзив
На фото: Ігор Коломойський
Коломойський ховається в СІЗО від американської Феміди та НАБУ, - експерт Цибулько
20:54
Держдепартамент США
У США вважають, що Туреччина зацікавлена в ратифікації членства Швеції в НАТО до кінця місяця, - Reuters
20:45
Стало відомо скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року
20:38
Оновлено
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Організатори повідомили офіційну дату бою Усика та Ф’юрі
20:33
Ексклюзив
артилеристи на Бахмутському напрямку
Війна змінила ринок праці: які професії стали найбільш затребуваними в Україні, - експерт Марченко
20:25
російський добровольчий корпус РДК
Засновника "Російського добровольчого корпусу", який воює за Україну, в РФ заочно засудили до довічного позбавлення волі
20:08
на фото торбинки з зерном
"Вирощене під сиренами й зібране під обстрілами": Камерону на Одещині подарували торбинки з українським зерном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV