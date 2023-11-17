Аргентина з Мессі зазнала першої поразки у відборі ЧС-2026, Бразилія програла вдруге поспіль

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Аргентина з Ліонелем Мессі у складі поступилася у Буенос-Айресі Уругваю 0:2. Ця поразка стала для чинних чемпіонів світу першою у відборі. Аргентина з 12 очками зберегла лідерство в турнірній таблиці, Уругвай з 10 пунктами йде другим.

Бразилія у Барранкільї програла Колумбії 1:2 та зазнала другої поспіль поразки у кваліфікації. 18 жовтня бразильці виявилися слабшими за уругвайців - 0:2.

Бразилія має 7 очок та займає п'яту позицію, Колумбія з 9 балами - третя. До фінальної частини ЧС-2026 напряму вийдуть шість найкращих команд Південної Америки. Збірна, яка фінішує сьомою, зіграє у стикових матчах.

ЧС-2026

Кваліфікація

Південна Америка. 5-й тур

17 листопада

Аргентина – Уругвай 0:2

Голи: Араухо, 41, Нуньєс, 87

Колумбія – Бразилія 2:1

Голи: Діас, 74, 59 – Мартінеллі, 8

Болівія – Перу 2:0

Голи: Вака, 20, 87

Венесуела – Еквадор 0:0

Чилі – Парагвай – 0:0

Вилучення: Мендес, 88 - Рохас, 44

Фото: flashscore.ua