Аргентину накрив потужний ураган: внаслідок обвалу даху спортклубу загинули 13 людей

Про це інформує Independent.

Зазначається, що у закладі відбувалися змагання з катання на ковзанах, коли у місті почався сильний шторм.

Мер Баїя-Бланка також підтвердив кількість загиблих у Twitter (Х).

"На жаль, служба швидкої допомоги підтверджує загибель 13 людей в клубі Bahiense del Norte", - йдеться в заяві муніципалітету.

Пожежники працюють на місці події, де, ймовірно, ще більше людей опинились під завалами.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей опублікував заяву, в якій висловив співчуття сім'ям жертв.

В офісі президента наголосили, що пориви вітру перевищували 150 км/год у Баїя-Бланка, що призвело до відключення електроенергії. У районах провінції Буенос-Айрес діє помаранчевий рівень небезпеки.

На даний момент уряд працює разом з провінційними та муніципальними органами влади, щоб допомогти постраждалим і підрахувати збитки. Жителям рекомендують залишатися вдома.