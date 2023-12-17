Аргентину накрив потужний ураган: внаслідок обвалу даху спортклубу загинули 13 людей
В аргентинському місті Баїя-Бланка внаслідок сильного урагану обвалився дах у спортивному клубі Bahiense del Norte, через що загинули щонайменше 13 людей
Про це інформує Independent.
Зазначається, що у закладі відбувалися змагання з катання на ковзанах, коли у місті почався сильний шторм.
Мер Баїя-Бланка також підтвердив кількість загиблих у Twitter (Х).
"На жаль, служба швидкої допомоги підтверджує загибель 13 людей в клубі Bahiense del Norte", - йдеться в заяві муніципалітету.
Пожежники працюють на місці події, де, ймовірно, ще більше людей опинились під завалами.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей опублікував заяву, в якій висловив співчуття сім'ям жертв.
В офісі президента наголосили, що пориви вітру перевищували 150 км/год у Баїя-Бланка, що призвело до відключення електроенергії. У районах провінції Буенос-Айрес діє помаранчевий рівень небезпеки.
На даний момент уряд працює разом з провінційними та муніципальними органами влади, щоб допомогти постраждалим і підрахувати збитки. Жителям рекомендують залишатися вдома.
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