Армія Ізраїлю ліквідувала декілька осередків ХАМАС у секторі Гази

Про це передає ЦАХАЛ.

"Цілями були оперативно-командні центри, в яких діяли терористи ХАМАС, підземні сховища і військовий комплекс, з якого раніше сьогодні (1 грудня, – ред.) були запущені протитанкові ракети по військових ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ЦАХАЛ ліквідував низку терористичних осередків по всьому сектору Газа, в тому числі такий, що налічував понад 10 терористів.

Цей осередок діяв поруч з сухопутними військами і був виявлений солдатами-спостерігачами ЦАХАЛу.

Також у ході спільних наземних і повітряних операцій сили ЦАХАЛу зірвали діяльність двох терористичних осередків, які випустили мінометні снаряди в бік військ ЦАХАЛу в секторі Гази.