Армія Ізраїлю ліквідувала декілька осередків ХАМАС у секторі Гази
Упродовж останніх годин минулої доби ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах терористичної інфраструктури в секторі Гази
Про це передає ЦАХАЛ.
"Цілями були оперативно-командні центри, в яких діяли терористи ХАМАС, підземні сховища і військовий комплекс, з якого раніше сьогодні (1 грудня, – ред.) були запущені протитанкові ракети по військових ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ЦАХАЛ ліквідував низку терористичних осередків по всьому сектору Газа, в тому числі такий, що налічував понад 10 терористів.
Цей осередок діяв поруч з сухопутними військами і був виявлений солдатами-спостерігачами ЦАХАЛу.
Також у ході спільних наземних і повітряних операцій сили ЦАХАЛу зірвали діяльність двох терористичних осередків, які випустили мінометні снаряди в бік військ ЦАХАЛу в секторі Гази.
- 1 грудня ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у Секторі Гази.
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