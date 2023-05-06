Армія Косова отримала на озброєння п'ять безпілотників Bayraktar

Про це інформує Klan Kosova.

Зазначають, що безпілотники прибули до Косова майже через сім місяців після того, як міністр оборони Арменд Мехадж підписав угоду з компанією Bayraktar. Потужність отриманих дронів перевищує потреби Косова в озброєнні. Також повідомляють, що разом із ними до частково визнаної держави прибули супутні системи управління.

Видання пише, що Косово зацікавилося в безпілотниках Bayraktar на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вже наприкінці року міноборони Косово вклало контракт із компанією-виробником.

Також зазначають, що безпілотники прибули до Косова за кілька днів до початку міжнародних навчань Defender Europe 23. Під час них Косово вдруге буде приймати у себе країни-учасниці і братиме участь у навчаннях під проводом США.