Армія РФ 24 рази обстріляла прикордоння Сумщини: пошкоджена вежа мобільного зв'язку

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 вибухи прикордоння. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни атакували з мінометів та артилерії Есманську, Хотінську, Новослобідську, Краснопільську, Білопільську, Великописарівську та Юнаківську громади.

Також по Хотінській громаді росіяни також здійснили авіаудари з літаків, гелікоптерів та запустили некеровану авіаційну ракету.

Крім мінометних та авіаційних обстрілів, терористи скинули 7 мін на Зноб-Новгородську і 6 на Шалининську громади.

За даними від ОВА у Новослобідській громаді внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено вишку мобільного зв'язку.