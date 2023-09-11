Армія РФ 24 рази обстріляла прикордоння Сумщини: пошкоджена вежа мобільного зв'язку
Протягом неділі, 10 вересня, російські терористи атакували 9 прикордонних громад Сумської області. Унаслідок ворожих атак пошкоджена вежа мобільного зв'язку
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 24 вибухи прикордоння. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни атакували з мінометів та артилерії Есманську, Хотінську, Новослобідську, Краснопільську, Білопільську, Великописарівську та Юнаківську громади.
Також по Хотінській громаді росіяни також здійснили авіаудари з літаків, гелікоптерів та запустили некеровану авіаційну ракету.
Крім мінометних та авіаційних обстрілів, терористи скинули 7 мін на Зноб-Новгородську і 6 на Шалининську громади.
За даними від ОВА у Новослобідській громаді внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено вишку мобільного зв'язку.
- Протягом п'ятниці, 8 вересня, росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. У Середино-Будській громаді пошкоджено 2 приватних домоволодіння.
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