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Росіяни за добу атакували 8 українських областей: 8 людей загинули, 93 поранено

9 вересня, 2023 субота
09:44
Війна з Росією Суми

За добу п'ятниці, 8 вересня, російські терористи завдали ударів по 8 регіонах України, внаслідок чого загинули 8 людей, ще 93 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 6 обстрілів регіону - із мінометів та артилерії обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. У селі неподалік кордону є влучання в господарські будівлі. Минулося без жертв.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння з мінометів та АГС. Обстрілів зазнали Новослобідська, Хотинська, Великописарівська громади. Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. У Середино-Будській громаді пошкоджено 2 приватних домоволодіння, у Великописарівській громаді - пошкоджено приватне домоволодіння.ще одне.

У результаті одного з обстрілів у Хотинській громаді одна людина отримала поранення. Також пошкоджено приміщення будинку культури. У Білопільській громаді також поранено цивільну особу, яку госпіталізували до медичного закладу. 

Дніпропетровщина: внаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Кривому Рогу загинула одна людина, 73 - постраждали. Трьох людей ДСНСники врятували з-під завалів.  Сталася пожежа на інфраструктурному об’єкті, зруйновані гаражі, знищені вантажні автомобілі. Пошкоджено 14 адміністративних будівель, культова споруда, 62 багатоквартирних будинка,  7 приватних будинків, 35 легкових автомобілів.

Також вдень ворог тричі бив по Нікопольському району. Атакував сам Нікополь з безпілотника та обстріляв артилерією. Пошкоджено адмінбудівлю та житловий будинок. З артилерії росіяни обстріляли і Марганецьку громаду району - на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Ввечері ворог цілив по самому Нікополю, а вночі – по Мирівській громаді. Бив з важкої артилерії. Минулося без жертв. 

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 20 містах та селах області. Зафіксовано 2 ракетні удари по Запоріжжю, 7 БПЛА-атак по Чарівному, Полтавці та Степовому, 6 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Червоному, Левадному, Темирівці й Степногірську, також ворог поцілив 9 авіаснарядами по Новодарівці. Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю поранення отримав 51-річний чоловік, його оперативно доставили в лікарню.

Харківщина: внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено будинок, там сталася пожежа.  Ворог обстріляв смт Ківшарівка, зафіксовані влучання за межами населеного пункту. Також внаслідок обстрілу села Курилівка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 1 га.

У селі Рубіжне Чугуївського району на власному подвір'ї цивільний чоловік 44 років підірвався на міні типу "Пелюстка". Він госпіталізований в стані середньої тяжкості. В районі села Андріївка Ізюмського району у полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався комбайн Клас-Лексіон 580. Постраждалих немає.

Луганщина: авіаційних ударів ворога зазнала Білогорівка. Артилерійських та мінометних обстрілів – Невське, Білогорівка та Новолюбівка, Внаслідок ворожих обстрілів в селі Невське зафіксовано 10 влучань. Пошкоджені 3 приватні будинки. В селі Новолюбівка внаслідок обстрілів з артилерії та РСЗВ "Град" пошкоджені приватні будинки.  

Донеччина: за минулу добу зафіксовано 18 обстрілів населених пунктів. Під вогнем рашистів опинилися 12 населених пунктів.
Пошкоджено 16 приватних житлових будинків, ЛЕП. Загалом за добу в регіони загинули 4 людини, 7 - поранено.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 59 обстрілів, з них по 2 артобстріли по Херсону. Росіяни поцілили у райони 22 населених пунктів області, територію гаражного кооперативу і заклад освіти в Ольгівці.

Ворог завдав авіаудару по Одрадокамʼянці Бериславського району. Постраждали семеро людей. Через влучання керованої авіабомби травми, несумісні з життям, отримали двоє жінок – 48 та 49 років, та один 46-річний чоловік. Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих (54 та 62 роки) шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки (50 та 29 років) лікування проходитимуть амбулаторно.

Також окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні.
На Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків. Це сапери організації «The HALO Trust», що займається гуманітарним розмінуванням області. 24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу.

  • У п'ятницю, 8 вересня, російські окупанти вдарили по адмінбудівлі поліції в Кривому Розі Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинув поліціянт, відомо про 74 постраждалих. Детальніше - читайте за посиланням.
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російська армія
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Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
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