Армія РФ атакувала село на Херсонщині: є постраждала

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що російська авіація атакувала населений пункт близько 10 ранку.

Через ворожий удар постраждала 81-річна жінка.

З мінно-вибуховою травмою та контузією її доставили до лікарні, де їй надають медичну допомогу.