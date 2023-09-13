Армія РФ атакувала село на Херсонщині: є постраждала
Уранці середи, 13 вересня, російські терористи завдали авіаційного удару по селу Одрадокамʼянка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок обстрілу поранення отримала місцева жителька
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що російська авіація атакувала населений пункт близько 10 ранку.
Через ворожий удар постраждала 81-річна жінка.
З мінно-вибуховою травмою та контузією її доставили до лікарні, де їй надають медичну допомогу.
- У ніч з 12 на 13 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Сили ППО знищили 32 безпілотники. На Одещині постраждали 7 людей.
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