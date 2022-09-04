Армія РФ деградує й скочується до рівня Другої світової війни, - військовий експерт Притула
Полковник запасу СБУ Михайло Притула розповів, що армія країни-агресорки Російської Федерації деградує й скочується до рівня часів Другої світової війни
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Російська армія скочується й деградує до рівня Другої світової війни. Росія не має свободи маневру для підвезення боєприпасів, щоби влаштувати вогневий вал. Окупанти не можуть пустити велику кількість авіації, адже немає крилатих ракет і десантних дивізій. Усього передового й сучасного в Росії вже немає", - зазначив Притула.
Військовий експерт додав, що у Росії немає змоги маневрувати, тож лишається тільки мобілізація.
"Розвиток ходу бойових дій залежатиме від успішності мобілізації в Росії. Якщо вдасться зібрати достатньо мʼяса, влада РФ пускатиме його в бій у першому ешелоні. Путін не має коридору для маневру. Єдине, що може Путін, - провести приховану мобілізацію й пустити живу силу вперед, адже танки є мішенню для безпілотників, а склади вражаються з HIMARS. Маневрувати немає як", - зауважив Михайло Притула.
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