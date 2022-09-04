Армія РФ деградує й скочується до рівня Другої світової війни, - військовий експерт Притула

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська армія скочується й деградує до рівня Другої світової війни. Росія не має свободи маневру для підвезення боєприпасів, щоби влаштувати вогневий вал. Окупанти не можуть пустити велику кількість авіації, адже немає крилатих ракет і десантних дивізій. Усього передового й сучасного в Росії вже немає", - зазначив Притула.

Військовий експерт додав, що у Росії немає змоги маневрувати, тож лишається тільки мобілізація.

"Розвиток ходу бойових дій залежатиме від успішності мобілізації в Росії. Якщо вдасться зібрати достатньо мʼяса, влада РФ пускатиме його в бій у першому ешелоні. Путін не має коридору для маневру. Єдине, що може Путін, - провести приховану мобілізацію й пустити живу силу вперед, адже танки є мішенню для безпілотників, а склади вражаються з HIMARS. Маневрувати немає як", - зауважив Михайло Притула.

25 серпня стало відомо, що президент РФ Путін встановив штатну чисельність збройних сил Росії у кількості 2 390 758 осіб.

27 серпня перший заступник командувача ССО 2016-2019 рр. Сергій Кривонос розповів, що указ президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії означає, що РФ готується до затяжної війни.

26 серпня в етері Еспресо військовий експерт Сергій Грабський висловив переконання, що загальна мобілізація у Росії неможлива.

У звіті Інституту вивчення війни від 1 вересня йдеться, що Путін може готувати нові сили для наступу в Україні восени та взимку.