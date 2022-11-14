Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", – пише пресслужба.

Повідомляється, що триває підготовка мобілізованих росіян у військових навчальних закладах і центрах, для подальшого перекидання на війну в Україну.

За добу рашисти завдали 2 ракетних, 16 авіаударів і здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ударів.

"За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року", – пише Генштаб.

Також російські окупанти гатять на:

Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, поблизу населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області;

Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське і Стельмахівка на Луганщині та Невельське і Торське Донецької області;

Бахмутському напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне та Спірне Донецької області;

Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Водяного, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області;

Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів поблизу населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в Гуляйполі, Залізничному, Малинівці, Ольгівському, Темирівці Запорізької області.

Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове та Чорнобаївка Херсонської області.

У Білорусі з’явилася хвиля охочих вступити в іноземний полк імені Кастуся Калиновського (який діє в складі ЗСУ), щоби воювати на боці України.

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