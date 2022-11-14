Про це в інтерв’ю "Главкому" розповіла представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик.

"Ми декілька днів тому зустрічалися з представниками полку Калиновського. Хлопці нам сказали, що після того, як у Білорусі почалася мобілізація, з’явилася нова хвиля охочих вступити у їхній полк, щоби воювати на боці України. У білоруських сім'ях зараз відбуваються такі розмови: "Не йди у лукашенківську армію, йди до калиновців, допомагай Україні і воюй на правильному боці". Хлопці сказали, що зараз очікують на досить велике і серйозне поповнення", – розповіла Ковшик.

Вона зазначила, що полк Кастуся Калиновського – один з найбільших в Україні іноземних підрозділів.

"Люди, які відчувають таку необхідність, приєднуються до білоруських волонтерських об'єднань. Їх усіх треба дуже сильно похвалити. Насправді полк Кастуся Калиновського – один з найбільших в Україні іноземних підрозділів. Ці факти потрібно підкреслювати. Не кожен здатний піти на війну, але наші хлопці, які це роблять, – наші герої, ми ними пишаємося. Ми їх завжди будемо підтримувати і ми розуміємо, що це майбутнє нашої Білорусі", – резюмувала білоруська опозиціонерка.

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