Про це у фейсбуці інформує Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. Є загроза авіаударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку рашисти із ствольної артилерії обстрілювали біля Янжулівки Чернігівської області та Старикового, Вільної Слободи Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти гатили із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії щонайменше по 10 населеним пунктам, зокрема, Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман.

На Слов’янському напрямку ЗСУ зафіксували артилерійський вогонь неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська. Окупанти намагалися наступати у напрямках Богородичного та Долини - відійшли.

На Краматорському напрямку тривають ворожі обстріли із артилерійських систем по районах Григорівки, Івано-Дар’ївки та Тетянівки. Втратами та втечею завершилась для окупантів спроба просунутися у напрямку населеного пункту Івано-Дарʼївка.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина та Майорськ. У Торецьку, Бахмуту та Кодемі також зафіксовано удари авіації РФ.

ЗСУ відбили наступ окупантів у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.

На Авдіївському напрямку зазнали вогневого ураження райони Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя. Противник намагався штурмувати у напрямках Марʼїнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч та відступив.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Павлівки, Времівки, Новосілки та Шевченко. Крім того, у Володимирівці також задіяв авіацію. Рашисти невдало намагалися наступати у напрямку Павлівки.

На Запорізькому напрямку "гаряче" було в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогірʼя, Степове та Кам’янське. Ударами авіації окупанти намагалися завдати втрат нашим підрозділам біля Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку армія РФ обстрілювала із артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, Тополине та Князівка. Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки.

Ворог намагався покращити положення неподалік Потьомкиного - зазнав втрат.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря",- йдеться в повідомленні.

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