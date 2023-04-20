Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

"Берислав під обстрілом. Залишайтесь в укриттях. Світло відновимо", - написав він у телеграмі о 15:57.

Згодом керівник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов у коментарі Суспільному розповів, що внаслідок обстрілу міста поранена людина. Також в районі проблеми з електропостачанням: світла немає у Бериславі, Новобериславі, Шляховому і Томариному.

"Електрики поки не поїдуть ремонтувати тому, що йде обстріл", - зазначав він.

Своєю чергою керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков в етері телемарафону сказав, що пораненому складно було надати допомогу.

"Навіть шпиталізувати важко було ту людину, яка потрапила під цей обстріл, але його вже доправили до Бериславської лікарні. Його стан важкий, але їм займаються лікарі", - додав він.