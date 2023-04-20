Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації", - пише очільник області.

Повідомляється, що лише у місті Херсон зафіксовано п'ять обстрілів російської армії.

Рашисти влучили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області.

Унаслідок обстрілів 6 мирних жителів дістали поранення.

Пошкоджено будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні. Також є влучання в амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді.

З деокупованої території Херсонщини евакуйовано 87 людей.