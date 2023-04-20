Унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині поранено шестеро людей, пошкоджена інфраструктура
Упродовж минулої доби, 19 квітня, російські війська обстрілювали Херсонську область 60 разів. Унаслідок цього поранено шестеро мирних жителів, є пошкодження
Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації", - пише очільник області.
Повідомляється, що лише у місті Херсон зафіксовано п'ять обстрілів російської армії.
Рашисти влучили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області.
Унаслідок обстрілів 6 мирних жителів дістали поранення.
Пошкоджено будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні. Також є влучання в амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді.
З деокупованої території Херсонщини евакуйовано 87 людей.
- Протягом 16 квітня російські війська 46 разів обстрілювали Херсонську область, а облцентр тричі.
- Упродовж доби, 17 квітня, російські війська обстрілювали Херсонську область 57 разів, унаслідок чого одна людина дістала поранень.
- 18 квітня росіяни залучили дрони та випустили 350 снарядів з важкої артилерії по території Херсонщини, одна людина загинула, 10 поранені.
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