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Війна з Росією: хроніка
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Упродовж минулої доби ворог гатив по Херсонщині 57 разів: одна людина поранена

18 квітня, 2023 вiвторок
08:59
Війна з Росією Наслідки обстрілу Берислава, 3 квітня 2023 р.

Упродовж минулої доби, 7 квітня, російські війська обстрілювали Херсонську область 57 разів, унаслідок чого одна людина дістала поранень

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що по області росіяни випустили 342 снаряди з важкої артилерії, авіації безпілотників. Місто Херсон обстріляли шість разів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередачі у Чорнобаївській сільській громаді. Також одна людина зазнала поранень.

Крім того, Прокудін зазначив, що з деокупованої території Херсонщини минулої доби евакуювали 80 людей.

  • Протягом 16 квітня російські війська 46 разів обстрілювали Херсонську область, а облцентр тричі.
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
Військові новини
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