Упродовж минулої доби ворог гатив по Херсонщині 57 разів: одна людина поранена

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що по області росіяни випустили 342 снаряди з важкої артилерії, авіації безпілотників. Місто Херсон обстріляли шість разів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередачі у Чорнобаївській сільській громаді. Також одна людина зазнала поранень.

Крім того, Прокудін зазначив, що з деокупованої території Херсонщини минулої доби евакуювали 80 людей.