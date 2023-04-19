Протягом доби ворог випустив 350 снарядів по Херсонщині: одна людина загинула, 10 поранені
Протягом минулої доби, 18 квітня, росіяни задіяли дрони та випустили 350 снарядів з важкої артилерії по території Херсонщини, одна людина загинула, 10 поранені
Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Загалом ворог здійснив 79 обстрілів, місто Херсон противник обстріляв 12 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали: влучили у територію ринку і будівлю закладу освіти в Херсоні.
Тим часом з деокупованої території області було евакуйовано 52 особи.
- Загарбницькі війська на тимчасово окупованій території Херсонській області мінують місцевість, зокрема акваторії річок Конка та Дніпро.
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