Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом ворог здійснив 79 обстрілів, місто Херсон противник обстріляв 12 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали: влучили у територію ринку і будівлю закладу освіти в Херсоні.



Тим часом з деокупованої території області було евакуйовано 52 особи.