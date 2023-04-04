Армія РФ обстріляла з "градів" Українськ на Донеччині: пошкоджено житлові будинки
Удень 4 квітня російська окупаційна армія обстріляла з "градів" Українськ Селидівської громади Донецької області, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки
Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.
"Сьогодні Українськ знов опинився під рашистським артобстрілом з РСЗВ "Град". Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки та господарські споруди", - йдеться у повідомлення.
У МВА зазначили, що загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу немає.
- Упродовж минулої доби росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.82
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе