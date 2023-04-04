Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

"Сьогодні Українськ знов опинився під рашистським артобстрілом з РСЗВ "Град". Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки та господарські споруди", - йдеться у повідомлення.



У МВА зазначили, що загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу немає.