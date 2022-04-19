Армія РФ планувала військове вторгнення в Білорусь, - українська розвідка

Про це повідомляє ГУР МО.

"Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі ЗС РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів. Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе». Одним з доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є «Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи»", - пишуть наші розвідники і публікують секретні військові документи РФ.

Відзначимо, що територія Білорусі з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, за сприяння самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, стала використовуватися режимом Путіна, як плацдарм для нападів на північ України, а також завдання ракетних ударів.

Дипломат Володимир Огризко вважає, що Лукашенко сам створив собі проблеми і тепер намагається їх вирішити, щоб утриматись при владі. Дипломат наголосив, що Лукашенко не хоче вступати у війну з Україною, бо розуміє, що це буде катастрофа для нього

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