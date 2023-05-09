Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наразі в Чорному морі корабельне угруповання представляє 18 одиниць, серед яких п'ять ракетоносіїв. З урахуванням того, що вночі вони трохи відстрілялись, але ще щонайменше 28 ракет типу "Калібр" тримають напоготові", - зазначила речниця.