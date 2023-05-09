Армія РФ тримає у Чорному морі п'ять ракетоносіїв з 28 "калібрами", – Гуменюк
У Чорному морі корабельне угруповання російської армії становить 18 одиниць, серед яких п'ять ракетоносіїв із 28 "калібрами"
Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Наразі в Чорному морі корабельне угруповання представляє 18 одиниць, серед яких п'ять ракетоносіїв. З урахуванням того, що вночі вони трохи відстрілялись, але ще щонайменше 28 ракет типу "Калібр" тримають напоготові", - зазначила речниця.
- Станом на 8 травня було відомо, що Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 15 кораблів, із яких чотири – носії крилатих ракет типу "Калібр".
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