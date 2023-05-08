Росія утримує в Чорному морі 4 ракетоносії з 32 "калібрами"

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Згідно з повідомленням, ракетоносії в Чорному морі споряджені 32 "калібрами".

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебуває 5 кораблів, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 4 ракет.