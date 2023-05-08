Росія утримує в Чорному морі 4 ракетоносії з 32 "калібрами"
Станом на 8 травня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 15 кораблів, із яких чотири – носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Згідно з повідомленням, ракетоносії в Чорному морі споряджені 32 "калібрами".
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебуває 5 кораблів, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 4 ракет.
- 3 травня всі ворожі ракетоносії були в пунктах базування.
- У ніч на 8 травня окупанти запустили по Україні майже 60 "шахедів", із них 35 було скеровано на Київщину.
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