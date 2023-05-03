Росія завела всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на ранок 3 травня окупанти утримують у Чорному морі п'ять кораблів, однак ракетоносіїв серед них немає. Росія завела їх до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебуває 5 кораблів, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 4 ракет.
- 2 травня Росія утримувала в Чорному морі вісім кораблів, серед яких був один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп складав до 4 ракет.
- 1 травня в Чорному морі перебували два ворожі ракетоносії.
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