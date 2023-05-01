Росія утримує в Чорному морі два ракетоносії з 8 "калібрами"
Станом на ранок 1 травня Росія утримує в Чорному морі вісім кораблів, із яких два – носії крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп складає до 8 ракет
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, але ракетоносіїв середних немає.
У Середземному морі перебувають чотири кораблі, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 16 ракет.
- Увечері 30 квітня в Чорному морі було 11 ворожих кораблів.
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