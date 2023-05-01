Росія утримує в Чорному морі два ракетоносії з 8 "калібрами"

Про це повідомила пресслужба ВМС.

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, але ракетоносіїв середних немає.

У Середземному морі перебувають чотири кораблі, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 16 ракет.