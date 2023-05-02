Окупанти завели один ракетоносій до пункту базування: скільки носіїв "калібрів" у Чорному морі
Станом на 2 травня Росія утримує в Чорному морі вісім кораблів, із яких один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп складає до 4 ракет
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Таким чином Росія завела один із ракетоносіїв, який був у Чорному морі 1 травня, до пункту базування. Нині в морі спостерігається шторм.
В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає.
У Середземному морі перебувають чотири кораблі, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 16 ракет.
- Увечері 30 квітня в Чорному морі було 11 ворожих кораблів, серед них два ракетоносії.
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