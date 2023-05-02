Про це повідомила пресслужба ВМС.

Таким чином Росія завела один із ракетоносіїв, який був у Чорному морі 1 травня, до пункту базування. Нині в морі спостерігається шторм.

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає.

У Середземному морі перебувають чотири кораблі, серед яких один носій "калібрів". Загальний залп складає до 16 ракет.