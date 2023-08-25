Армія РФ уранці обстріляла Подоли на Харківщині: поранено чоловіка

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вранці, о 06:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району. Дістав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік", - написав він.

Протягом минулої доби загарбники обстрілювали території Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, там сталася пожежа.

Унаслідок обстрілу з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електропередачі, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.