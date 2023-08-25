Армія РФ уранці обстріляла Подоли на Харківщині: поранено чоловіка
Російська окупаційна армія вранці 25 серпня обстріляла село Подоли Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого дістав поранення цивільний чоловік
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні вранці, о 06:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району. Дістав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік", - написав він.
Протягом минулої доби загарбники обстрілювали території Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.
У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, там сталася пожежа.
Унаслідок обстрілу з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електропередачі, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.
У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.
- Унаслідок обстрілу Вовчанська 22 серпня постраждала жінка, яка опинилася під завалами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.79 Купівля 37.79Продаж 38.65
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе