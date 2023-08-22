Уночі російські терористи обстріляли Вовчанськ і Куп’янськ-Вузловий: зруйновані будинки, з-під завалів деблокували жінку
Цієї ночі, 22 серпня, близько 03:00, ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки
Про це в себе в telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала", - йдеться у публікації.
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Також він зазначив, що о 00:30 внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.
- Уранці 22 серпня у Кривому Розі прогримів вибух, це росіяни завдали ракетного удару по місту. Внаслідок цього постраждав чоловік, пошкоджені 20 будинків й енергетична інфраструктура.
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