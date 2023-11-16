Армія РФ утримує на чергуванні у водах біля України 2 кораблі
Станом на ранок 16 листопада російські окупанти вивели у Чорне та Азовське моря на бойове чергування по одному кораблю. Ракетоносіїв серед них немає
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Зазначається, що окупанти не утримують у Чорному та Азовському морях ракетоносії крилатих ракет "калібр".
Натомість у Середземному морі росіяни тримають на бойовому чергуванні два кораблі. Серед них є один ракетоносій, заряджений до 8 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 2 судна;
- до Чорного моря - 21 судно, з них 1 продовжив рух у напрямку протоки Босфор.
Раніше ВМС повідомляли, що 15 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебував один російській корабель. Ракетоносії були у пунктах базування.
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