Армія РФ утримує на чергуванні у водах біля України 2 кораблі

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Зазначається, що окупанти не утримують у Чорному та Азовському морях ракетоносії крилатих ракет "калібр".

Натомість у Середземному морі росіяни тримають на бойовому чергуванні два кораблі. Серед них є один ракетоносій, заряджений до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 2 судна;

до Чорного моря - 21 судно, з них 1 продовжив рух у напрямку протоки Босфор.

Раніше ВМС повідомляли, що 15 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебував один російській корабель. Ракетоносії були у пунктах базування.