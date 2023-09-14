Армія РФ вночі обстріляла артилерією Херсонщину: загинула дитина, 4 поранених

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 14 вересня після 00:00 окупанти з артилерії поцілили по приватному будинку та його території.

Унаслідок ворожої атаки травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик. Крім цього, у важкому стані до лікарні госпіталізований його 13-річний брат.

Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий обстріл. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.