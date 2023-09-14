Армія РФ вночі обстріляла артилерією Херсонщину: загинула дитина, 4 поранених
Вночі 14 вересня російські терористи атакували артилерією селище Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинула 6-річна дитина, 4 людей отримали поранення
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що 14 вересня після 00:00 окупанти з артилерії поцілили по приватному будинку та його території.
Унаслідок ворожої атаки травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик. Крім цього, у важкому стані до лікарні госпіталізований його 13-річний брат.
Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий обстріл. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.
- У середу, 13 вересня, російська окупаційна армія атакувала населений пункт Зміївка, що на Херсонщині. Від обстрілу постраждали дві жінки та чоловік.
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