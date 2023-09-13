Окупанти вдарили по Зміївці на Херсонщині: поранено трьох людей

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що обстріл Зміївки відбувся удень. Росіяни скинули вибухівку з безпілотника.

Унаслідок російської атаки поранення дістала 54-річна волонтерка, а також 68-річна жителька Зміївки. Обох жінок доправили до лікарні.

Пізніше чиновник уточнив, що є третій постраждалий.

"Стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російського удару по Зміївці. Це 53-річний волонтер, який дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги", - написав Прокудін.

За його даними, чоловік нині перебуває у лікарні.