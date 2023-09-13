Окупанти вдарили по Зміївці на Херсонщині: поранено трьох людей
У середу, 13 вересня, російська окупаційна армія атакувала населений пункт Зміївка, що на Херсонщині. Від обстрілу постраждали дві жінки та чоловік
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що обстріл Зміївки відбувся удень. Росіяни скинули вибухівку з безпілотника.
Унаслідок російської атаки поранення дістала 54-річна волонтерка, а також 68-річна жителька Зміївки. Обох жінок доправили до лікарні.
Пізніше чиновник уточнив, що є третій постраждалий.
"Стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російського удару по Зміївці. Це 53-річний волонтер, який дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги", - написав Прокудін.
За його даними, чоловік нині перебуває у лікарні.
- Напередодні російські терористи також завдали ударів по селу Одрадокамʼянка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранення отримали троє місцевих жителів.
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