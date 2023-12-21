Армія РФ вранці вдарила по Нікополю: загинули дві жінки, є поранений

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що окупанти били з важкої артилерії. Через це загинули жінки - 60 та 46 років. Також поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку та забрали до лікарні.

Крім цього, пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередачі.