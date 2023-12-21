Армія РФ вранці вдарила по Нікополю: загинули дві жінки, є поранений
У четвер, 21 грудня, російські терористи обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу загинули дві жінки, поранення отримав чоловік
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що окупанти били з важкої артилерії. Через це загинули жінки - 60 та 46 років. Також поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку та забрали до лікарні.
Крім цього, пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередачі.
- Уранці вівторка, 28 листопада, російська армія вдарила з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Через ворожий удар загинув мирний мешканець, ще двоє - отримали поранення.
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