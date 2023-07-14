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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ за добу обстріляла 10 областей: 5 людей загинуло, 10 поранено. Ситуація в регіонах

14 липня, 2023 п'ятниця
10:26
Війна з Росією російські військові окупанти

За добу 13 липня російські війська завдали ударів по десяти областях України, унаслідок чого 5 людини загинуло, 10 зазнали поранень

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу зафіксовано 9 обстрілів по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району, Новгород-Сіверській громаді та Сновській громаді Корюківського району.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. 

Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Глухівська, Путівльська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська громада. 

  • Великописарівська громада: внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки та ЛЕП. Загинув чоловік 1971 року народження, мешканець села Попівка
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли. Внаслідок обстрілу відбулось загорання приватного будинку. Також росіяни били з артилерії, було пошкоджено огорожі декількох господарств та два будинки, в одному відбулось загорання.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 63 обстріли по 21 населеному пункту області. Відомо, що 54 артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Залізничному, Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Левадному, Степногірську, Кам'янському та ще десятьом прифронтовим селам.

Також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Оріхову, Верхній Терсі, Новодарівці та Червоному, 2 ракетні удари — по Малокатеринівці та авіаційний удар — по Оріхову. У результаті ворожих обстрілів поранення отримали 4 особи, загинув 40-річний чоловік.

Дніпропетровщина: вночі область атакували ворожі безпілотники. Внаслідок цього у Кривому Розі пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. 
Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки, постраждав 56-річний чоловік.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник протягом минулої доби завдав ударів по 16 населених пунктах області: авіаційного удару в районі  Ветеринарного Харківського району, здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Муравське Богодухівського району, Олійникове Харківського району, Різникове Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ.

Луганщина: вчора ворог завдав удар по Невському та по Білогорівці. За добу противник здійснив 116 обстрілів.

Донеччина: минулої доби росіяни здійснили 18 обстрілів. Обстріляли 12 населених пунктів: Авдіївка, Сіверськ, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Щербинівка, с.Богоявленка, с.Катеринівка, с.Новоукраїнка, с.Первомайське, с.Предтечине, с.Тихонівка, с.Розлив.

Внаслідок цього пошкоджено 10  житлових будинків, 2 господарчих будівлі, 2 цивільних автомобілі, 2 гаражі, поле пшениці, магазин, ангар. За добу на Донеччині: 1 людина загинула, 4 зазнали поранень.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БПЛА типу Shahed-136/131.
Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Одещина: вчора силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 та 4 дрони-камікадзе.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 76 обстрілів, з них по Херсону — 9 обстрілів.

Ворог влучив у: 

  •  райони 23 населених пунктів області;
  • територію гаражного кооперативу (м.Херсон);
  • територію птахофабрики (с.Чорнобаївка);
  • територію заводу ДП "Палада" (м.Херсон);
  • будівлю сільської ради (с.Золота Балка).

Також окупанти завдали артилерійського удару по селу Микільське Дар’ївської громади. Один зі снарядів влучив у приватне подвірʼя. Через російський обстріл Дудчан Милівської громади постраждав 71-річний місцевий житель. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, одна — дістала поранення. 

  • У ніч з 13 на 14 липня українські регіони знову атакували російські ударні безпілотники. В Одесі та Кривому Розі працювала ППО, проте є влучання і 56-річний постраждалий.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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