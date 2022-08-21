Армія РФ завдала трьох ударів по Харкову
Вечері 21 серпня росіяни завдали удару по Київському району Харкова. У місті зафіксували три прильоти, внаслідок обстрілу виникла пожежа
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три прильоти. Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку", - сказав він.
- У ніч з 20 на 21 серпня у Харкові прогриміли вибухи.
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