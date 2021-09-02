АрселорМіттал Кривий Ріг” просить прем’єра Шмигаля втрутитися і не допустити значного підвищення цін на електроенергію

“Останнім часом спостерігається значний ріст ціни РДН, на основі яких формується ціна закупівлі електроенергії для забезпечення виробництва. Протягом 27 днів серпня 2021 базова ціна підвищилася на 688 грн/МВт.год ( з 1284 грн/МВт.год в липні до 1972 грн/МВт.год в серпні). Збільшення тарифів на електроенергію призведе до збільшення додаткових витрат близько 210 млн. грн за серпень 2021 р.



Підвищення тарифів на постачання електроенергії збільшить собівартість продукції, знизить її конкуренцію на світових ринках, може спричинити зменшення обсягів виробництва металургійної продукції та ускладнить економічний стан підприємства в цілому.



Вважаємо, що така ситуація не має права на існування і тому звертаємось до Вас із проханням втрутитися та сприяти прийняттю мір щодо недопущення такої значної волатильності цін РДН. Просимо підтримати стабільність роботи нашого підприємства та всієї металургійної промисловості в цілому по Україні” - йдеться в листі.



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