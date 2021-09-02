АрселорМіттал Кривий Ріг” просить прем’єра Шмигаля втрутитися і не допустити значного підвищення цін на електроенергію
Генеральний директор ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” Мауро Лонгобардо звернувся з листом до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому підприємство просить втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів на електроенергію і не допустити їх значного росту
“Останнім часом спостерігається значний ріст ціни РДН, на основі яких формується ціна закупівлі електроенергії для забезпечення виробництва. Протягом 27 днів серпня 2021 базова ціна підвищилася на 688 грн/МВт.год ( з 1284 грн/МВт.год в липні до 1972 грн/МВт.год в серпні). Збільшення тарифів на електроенергію призведе до збільшення додаткових витрат близько 210 млн. грн за серпень 2021 р.
Підвищення тарифів на постачання електроенергії збільшить собівартість продукції, знизить її конкуренцію на світових ринках, може спричинити зменшення обсягів виробництва металургійної продукції та ускладнить економічний стан підприємства в цілому.
Вважаємо, що така ситуація не має права на існування і тому звертаємось до Вас із проханням втрутитися та сприяти прийняттю мір щодо недопущення такої значної волатильності цін РДН. Просимо підтримати стабільність роботи нашого підприємства та всієї металургійної промисловості в цілому по Україні” - йдеться в листі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.14
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе